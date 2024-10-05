TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

Düzenleme: Kaynak: AA
TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

Adana'da TEKNOFEST heyecanı dördüncü gün de devam ediyor. Adana'daki festival alanında adeta izdiham yaşanıyor.

Festivalde, polis özel hareket ekipleri üzüm salkımı gösterisi hayran bırakırken Alper Gezeravcı da F-16 ile gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivalde yoğunluk yaşanıyor.

ALANDA İZDİHAM YAŞANIYOR

Araçlarıyla festival alanına gelen binlerce kişi nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Festivalin dördüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini takip etti.

ÜZÜM SALKIMI HAYRAN BIRAKTI

Festivalde, Özel Harekat Başkanlığı ekipleri BEL-429 (Üzüm Salkımı) gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösterim izleyenleri adeta hayran bıraktı. Ayrıca 35 dereceye ulaşan sıcakta bazı vatandaşlar şemsiye ile önlem aldı.

ALPER GEZERAVCI, F-16 İLE GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

Uzaya çıkan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı TEKNOFEST'e katıldı. Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu 152. Akıncı Filo Adana semalarında F-16 ile gösteri uçuşu yaptı.

Kızı Erva ile birlikte ziyaretçi olarak alana gelen Mahmut Korumaz isimli vatandaş, "Bugün çok kalabalık ama festival çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Gösteriler çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST’te Polis Özel Harekat ekiplerinin gösterisi nefes kesti

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