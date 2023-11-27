Teknoloji devi iflasın pençesinde. Şimdilik 600 kişiyi işten attı

Hard disk filmleri üreticisi Resonac yüzlerce kişinin işine son verip ana fabrikasına kilit vurdu. SSD'lerin yaygınlaşmasıyla HDD firmaları büyük kayıp yaşıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Teknoloji devi iflasın pençesinde. Şimdilik 600 kişiyi işten attı

Yeniakit'in haberine göre, hard disk filmi üreticisi Resonac, HDD’lere olan talebin düşmesiyle birlikte ana fabrikasını kapatacağını açıkladı. HDD’lerde kullanılan ince filmlerin üreticilerinden olan şirket, 600 kişiyi kovdu. HDD devinin kapanma aşamasına girdiği belirtildi. Şirketin, depolama pazarında SSD’lerin giderek daha fazla benimsenmesine karşı direnemediği ifade edildi.

Depolama analistlerinin verilerine göre, Seagate ve Western Digital’in HDD sevkiyatları yüzde 43 oranında azaldı. Resonac, Hsinchu Bilim Parkı’nda çalışan 600 kişiyi üç aşamada işten çıkaracak. Öte yandan, Eylül ayında ise bölgedeki 40 şirket 165 kişiyi işten çıkardı.

Bu sayının çoğu, Resonac’ın mücadelesiyle birlikte gerçekleşti, ancak HDD devi de daha fazla dayanamadı. Şirketin iflası, HDD dünyası için de büyük bir darbe anlamına geliyor. Ancak Hsinchu Bilim Parkı farklı endüstrilerden büyüme yaşıyor. Parktaki toplam istihdam bir önceki yıla göre yüzde 2 artarken, şu anda 572 şirket bulunuyor.

İlk olarak Showa Denko Materials olarak kurulan HDD üreticisi, farklı alanlarda boy gösteriyor. Gelirin çoğunu HDD filmlerinden elde eden şirket, yüksek kapasiteli veri merkezi depolama dünyasına yönelecek gibi görünüyor.

Resonac’ın fabrikasını kapatmasının tedarik zincirindeki etkisini zamanla göreceğiz. Ancak bu, HDD dünyasının küçülmesine ve SSD’lerin genişlemesine dikkat çekiyor.

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