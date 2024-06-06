Teknoloji devi rekor kırdı. Yatırımcıları bayram ediyor

Nvidia'nın hisse fiyatı son günlerde %5,16 oranında artarak 1.224 dolara ulaştı. Bu artış, şirketin piyasa değerini de 3 trilyon doların üzerine çıkardı.

Yıl başından bu yana Nvidia'nın hisse fiyatı %146'nın üzerinde bir artış gösterdi. Bu yükselişte, özellikle Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması etkili oldu.

Piyasa kapanışıyla birlikte Nvidia'nın piyasa değeri 3,011 trilyon doları aşarak, dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi. Bu başarı, şirketi Apple'ı geride bırakarak önemli bir konuma taşıdı.

Nvidia, şubat ayında önce Amazon'u, sonra da Alphabet'i geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü şirketi olmuştu. Şimdi ise bu başarıyı daha da ileri taşıyarak piyasa değeri açısından büyük bir atılım gerçekleştirdi.