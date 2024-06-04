Teknoloji devi Türk şirketi satıldı. Sektörde taşlar yerinden oynadı

Apple ile çalışan Türk şirketi HB Bilgisayar hisselerinin yüzde 51'ini İndeks Bilgisayar'a sattı. Dev satış sektöre büyük heyecan yarattı.

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple ile çalışan Türk şirketi HB Bilgisayar'ın hisselerini İndeks Bilgisayar'a satması büyük yankı uyandırdı.

Hisseleri Borsa'da rağbet gören İndeks Bilgisayar'ın , yatırımcıları heyecanlandıran öneli bir satın almaya imza attı.

İndeks Bilgisayar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) satın almaya ilişkin bir açıklama yaparak 400 çalışanı bulunan HB Bilişim Teknolojileri’nin yüzde 51 hissesini 23 Milyon 235 bin 294 dolar karşılığında satın aldığını bildirdi.

1994'te teknoloji sektörüne giren ve mobil ürünler konusunda müşterilerine dünya standartlarında çözümler sunma amacıyla yola çıkan HB Bilişim yenileme, satış ve teknik servis hizmetlerinde sektördeki en büyük firmalardan bire dönüştü.

HB Bilişim uzman ekibiyle dünya deve Apple başta olmak üzere çeşitli teknoloji ürünlerini yenileyerek 12 ay garanti ve çeşitli finansal çözümlerle birlikte kurumsal ve perakende çözüm ortakları aracılığıyla pazara sunuyordu.