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Teknoloji milyarderlerinin bu yıl maddi kayıpları belli oldu

Teknoloji devlerinin sahibi ya da COE'su olan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Changpeng Zhao, Jeff Bezos ve Larry Page gibi isimlerin 2022 yılında yaşadıkları maddi kayıplar ortaya çıktı. İşte o liste...

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:01
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Teknoloji milyarderleri 2022 yılında ne kadar maddi kayba uğradı

Teknoloji milyarderlerinin bu yıl maddi kayıpları belli oldu
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Dünya ekonomisinde yaşanan küçük dalgalanmalar milyarderleri büyük kayıplara uğratabiliyor. En çok para kaybı yaşayan milyarderlerin açıklandığı listede hangi iş insanının ne kadar para kaybettiği açıklanıyor. İşte o liste:

1- ELON MUSK

Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli şirketleri Tesla ve SpaceX ile tanıdığımız Elon Musk listenin birinci sırasında yer aldı. Sadece 44 milyar dolara Twitter'ı satın alama işlemi gerçekleştiren Musk'ın 2022 yılındaki maddi kaybı 100 bin dolar olarak açıklandı.

2- MARK ZUCKERBERG

Meta yani Facebook'un kurucusu olan Zuckerberg, 2022 yılında 83,5 milyar dolar zarar etti. Zuckerberg'in şu andaki serveti 42 milyar dolar.

3- CHANGBENG ZHAO

Kripto para borsası Binance’nin CEO’su toplam 81,9 milyar dolar kaybetti.

4- JEFF BEZOS

Amazon ile tanınan Jeff Bezos 76,7 milyar dolar kayıp yaşadı.

5- LARRY PAGE

Google’ın kurucu ortaklarından olan Larry Page listenin beşinci sırasında. Page, 39,7 milyar dolar kayıp yaşadı.

6-SERGEY BRİN

Google’nın bir diğer kurucu ortağı olan Sergey Brin de 38,6 milyar dolar kayıp yaşadı.

7- MACKENZİE SCOTT

Roman yazarı Mackenzie Scott aynı zamanda Jeff Bezos’un eski eşidir. Scott'un kaybı 34,9 milyar.

8- BİLL GATES

Microsoft ile tanıdığımız Bill Gates’in serveti ise 25,3 milyar dolar eridi.

9- PHİL KNİGHT

Nike ve Laika ile bilinen Phil Knight bu yıl servetinden 22,5 milyar dolar kaybetti.

10- ROBİN ZENG YUQUN

Contemporary Amperex Technolog’nin kurucusu Zeng Yuqun ise 22,5 milyar dolar kayıp ile listenin son sırasında yer aldı.

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