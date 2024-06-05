Teknoloji şirketinden dev satış

Kaynak: AA
Teknoloji şirketinden dev satış

Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için kurulan ortak girişimdeki yüzde 49'luk hissesini 11 milyar dolar karşılığında satmak suretiyle Apollo Global Management ile anlaşmaya gitti.

Şirketler tarafından yapılan açıklama kapsamında, Apollo, Intel'in aşırı ultraviyole litografi makineleri kullanılarak Intel 4 üretilmesi için İrlanda'da kurulan Fab 34'e ait ortak girişimdeki hissesini satın alacağını duyurdu.

11 milyar dolarlık anlaşmanın 2024’te tamamlanması tahmin ediliyor.

Intel'in 18,4 milyar dolar yatırım yaptığı, Avrupa'daki ilk yüksek hacimli aşırı ultraviyole litografi üretim merkezi olan Fab 34, Eylül geçen yıl İrlanda'nın Leixlip şehrinde faaliyete geçmişti.

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