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Teknoloji şirketlerinin en başarısız CEO'ları belli oldu

The Guardian 2022 yılının teknoloji şirketlerinin CEO'ları ile ilgili yeni bir araştırma yaptı. Bitirmekte olduğumuz yılın en başarısız CEO'ları duyuruldu. En başarısız CEO Amazon şirketinin CEO'su işten çıkarmalar sebebiyle Jeff Bezos oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:57
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Teknoloji şirketlerinin en başarısız CEO'ları açıklandı

Teknoloji şirketlerinin en başarısız CEO'ları belli oldu
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The Guardian tarafından paylaşılan 2022’nin en başarısız şirket CEO'ları belli oldu. Başarısız yöneticiler arasında Amazon’un CEO’su birinci sırayı aldı.

E-ticaret şirketinde on binden fazla kişi işten çıkarıldı. Bu sebeple başarısız bir yönetici olarak görülen Jeff Bezos, hayırseverlik yaparak imajını değiştirmeye çalıştı. Bezos'un bu tavrı eleştirilere konu oldu.

Başarısız olarak görülen CEO’lar arasında Mark Zuckerberg de yer aldı. Zuckerberg, son dönemlerde tüm ilgilisini Metaverse teknolojisine yönlendirmesi sebebiyle şirketin zarar etmesine sebep olmuştu. Şubat ayında Meta hisselerindeki düşüş ve 11 bin çalışanı işten çıkarma sebebiyle Zuckerberg oldukça eleştirilmişti.

ELON MUSK VE TWİTTER’IN ESKİ CEO’SU PARAG AGRAWAL

44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın alan Elon Musk, şirketin başına geçtiğinden beri birçok tartışma yaratmıştı. Platform çalışanlarının daha fazla çalışması, şirket binasına yatak yerleştirilmesi ve ofiste çalışma zorunluluğunu getirmesi oldu. Twitter’a yeni bir yönetici arayan Elon Musk, şirketin eski CEO’su Parag Agrawal ile birlikte en başarısız yöneticiler arasına girdi. 

11 Kasım’da CEO’su olduğu kripto borsası FTX için iflas başvurusunda bulunan Sam Bankman-Fried, 2022’nin en başarısız yöneticisi oldu. Dünyanın dört bir yanından müşterisi olan şirket, milyonlarca kullanıcının varlığını kaybetti.

İlas sürecinden sorumlu avukat, Bankman-Fried için FTX’i kişisel krallığı gibi yürüttüğünü ve şirketin bu yüzden battığını ifade etmişti.

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