Teksas Valisi Meksika sınırına askeri üs kuracak

Kaynak: Haber Merkezi
Teksas Valisi Meksika sınırına askeri üs kuracak
Texas'ın Cumhuriyetçi valisi, yasadışı göçü durdurma çabalarının bir parçası olarak ABD-Meksika sınırı yakınlarındaki Eagle Pass kentinde bir 'askeri üs' inşa etme planı açıkladı.

ABD'de düzensiz göçmen krizi giderek derinleşiyor.

Texas'ta görev yapan Cumhuriyetçi Vali Gregg Abbott, yasadışı göçü durdurmak için düzensiz göçün en yoğun yaşandığı yerlerden olan ABD-Meksika sınırı yakınlarındaki Eagle Pass kentinde bir askeri "ana kamp" inşa etme planını duyurdu.

Vali Abbott ve eyalet yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, tesisin Rio Grande kıyısında 80 dönümlük bir kompleks olacağını ve 1800 asker barındıracağını ve kapasitenin 2300'e kadar genişleyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetine karşı sınır anlaşmazlığı konusunda karşı çıkmaya devam eden Texas Valisi Greg Abbott'un emriyle hareket eden ulusal muhafızlar, bir süredir Eagle Pass bölgesindeki güvenlik çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

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