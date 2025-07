Teksas'ta can kaybı 51'e yükseldi: Yetkililere tepkiler büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin merkezini etkisi altına alan "felaket" boyutundaki yağışlar, eyaleti derin bir yasa boğdu. 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla sel sularında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken, bu kişilerin 15'inin çocuk olduğu bildirildi. San Antonio'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Kerr County'de, bir nehir kenarındaki yaz kampında bulunan 20'den fazla kız çocuğunu arama çalışmaları umutsuzca devam ediyor.

YAŞANAN DRAM VE KURTARMA OPERASYONLARI

Camp Mystic adlı Hristiyan yaz kampında yaklaşık 750 kız çocuğu bulunuyordu. 5 Temmuz 2025 Cuma günü Guadalupe Nehri'nin ani taşkınları, bazı bölgelerde sadece 45 dakika içinde sekiz metreye ulaşarak kampı ve çevresini adeta yuttu. Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, kayıp kız çocuklarının ailelerine hitaben, "Onları bulmak için insanüstü her şeyi yapacağız, her ağacı, her taşı kontrol edeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız," dedi.

En çok etkilenen Kerr County'de ölü sayısı 43'e yükselirken, bu sayıya 15 çocuk da dahil. Ayrıca Hill Country'de üç, Kendall County'de ise üç kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz tatili nedeniyle bölgedeki yoğunluk, kayıp kişi sayısının tam olarak belirlenmesini güçleştiriyor. Teksas Valisi Greg Abbott, kurtarma ve cesetleri çıkarma çalışmalarında kararlı olacaklarını belirterek, "Hepsini bulacağız," ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERE YÖNELİK UYARI SİSTEMİ ELEŞTİRİLERİ

Bölgede 1000'den fazla görevli, helikopterler, dronlar ve botlarla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kerrville kasabası yöneticisi Dalton Rice, 850 kişinin kurtarıldığını ancak kayıp diğer kişilerin sayısının tam olarak bilinmediğini söyledi. Kurtarılan 13 yaşındaki Elinor Lester, Camp Mystic'teki yıkımı anlatırken, "Kamp tamamen yıkıldı. Bir helikopter indi ve insanları taşımaya başladı. Çok korkutucuydu," dedi.

"HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK"

Afet sonrası yetkililerin açıklamaları, erken uyarı sistemlerinin yetersizliği konusunda ciddi eleştirilere neden oldu. Kerr County yetkilisi Yargıç Rob Kelly, kamp alanlarının neden tahliye edilmediği sorusuna, "Bu selin geleceğini bilmiyorduk. Kimsenin bu tür bir selin geleceğini bildiğinden emin olun," yanıtını verdi. Yargıç Kelly, bölgede bir uyarı sisteminin bulunmadığını ve yaşanan selin 1987'deki felaketi bile aştığını belirtti. AccuWeather gibi özel hava durumu şirketleri ise, felaketten saatler önce ani sel uyarıları yayınladıklarını ve bu uyarıların tahliye için yeterli zaman sağlaması gerektiğini savundu.

Teksas'ta yaşanan bu büyük felaket, ülkenin gündemine otururken, Başkan Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililer, eyalete her türlü desteğin sağlanacağını taahhüt ettiler.