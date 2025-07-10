Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor (10 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor (10 Temmuz 2025)

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiği bildirildi.

Texas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

1kapak1.jpg

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Son Haberler
Kola ve patates kızartması migreni yeniyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? İşin uzmanları anlattı
Kola ve patates kızartması migreni yeniyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? İşin uzmanları anlattı
Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor (10 Temmuz 2025)
Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor
Victor Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım! Galatasaraylılar ayağa kalktı
Victor Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım! Galatasaraylılar ayağa kalktı
Hafızanızı sabahları uçuracak üç sihirli mucize! Zihni açacaklar
Hafızanızı sabahları uçuracak üç sihirli mucize! Zihni açacaklar
Trafikte makas atarak terör estirdi! Yaralılar var
Trafikte makas atarak terör estirdi! Yaralılar var