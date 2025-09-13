Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Pendik ilçesinde bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

aw537095-02-1.jpg

Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki tekstil atölyesinde saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın 3 ve 4’üncü katlarını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

aw537095-01.jpg

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

