Tekstil devi batıyor. 533 mağazasını kapatacak

Tekstil devi Joann Fabrics, 533 mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket, ekonomik zorluklar ve yeniden yapılanma süreci kapsamında bu adımı atma kararı aldı. Çalışanlar ve müşteriler arasında endişe yaratan gelişme, mağazaların kapanma sürecini hızlandırdı.

ABD’nin en büyük kumaş ve el işi mağazalarından biri olan Joann Fabrics, finansal kriz ve stratejik yeniden yapılanma çerçevesinde 533 mağazasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kararı, mağaza sayısını piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla aldığını belirtti.

Joann Fabrics, Ocak 2024’te iflas başvurusunda bulunmuş ve Mart ayında iflas sürecinden çıkmayı başarmıştı. Ancak şirket, finansal olarak toparlanamayınca, yeniden küçülme yoluna gitmek zorunda kaldı. Şirketin açıklamasına göre, mağaza kapanışları, pazar koşullarına daha uygun hale gelmek için zorunlu bir adım olarak atıldı. Bu karar, çalışanlar ve sadık müşterileri arasında büyük bir endişe ve belirsizlik yarattı.

Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, kapanan mağazaların 49 eyalette yer alacağı belirtilirken, Hawaii dışında kalan tüm eyaletler mağaza kapanışlarından etkilenecek.

Kaliforniya, Florida, Michigan, Ohio, Pensilvanya, Illinois, New York, Washington ve Indiana, en fazla mağaza kapanışı yaşanacak eyaletler arasında yer alıyor. Şirket, kapanan mağazalarda çalışanların iş durumunun da belirsiz olduğunu ve bu sürecin hassasiyetle yönetileceğini ifade etti.

Joann Fabrics, bu kararın kolay alınmadığını vurgulayarak, mağaza kapatma kararının sadece ekonomik durumu iyileştirmeyi hedeflemediğini, aynı zamanda gelecekteki stratejik planların da bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, çalışanlarına ve müşterilerine bu zor zamanlarda gösterdikleri sadakat için teşekkür etti. Ancak, mağazaların kapanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Joann Fabrics'in mağaza kapanışı, perakende sektöründeki daha geniş bir ekonomik zorluk ve şirketlerin finansal sürdürülebilirliklerini sağlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıkları, yüksek enflasyon ve artan maliyetler, birçok perakende markasını benzer önlemler almaya itiyor.