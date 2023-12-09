Tekstil devi iflas etti rakip firma hemen satın aldı. Fiyatları cep yakıyordu

Alman moda markası “Lala Berlin” iflas başvurusunda bulundu. S.Oliver Group, hemen devreye girerek şirketi satın aldı. Böyle "Lala Berlin", "Lala Forever" olarak anılacak.Lala Berlin'in sahibi Leyla Piedayesh, "Kreatif direktör olarak çalışacağım" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tekstil devi iflas etti rakip firma hemen satın aldı. Fiyatları cep yakıyordu

Yeniakit'in haberine göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle iflas eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son örnek Alman moda markası “Lala Berlin” oldu.

Türklerin de sıkça tercih ettiği marka, iflas başvurusunda bulundu. Markanın ürünleri arasında elbiseler, paltolar, pantolonlar ve çantalar bulunuyor.

Markanın kurucusu Leyla Piedayesh, pandeminin, Ukrayna’daki savaşın ve enflasyonun müşteri talebini düşürdüğünü belirtti. Lala Berlin, Copenhagen Studios ile ortaklık kurarak S.Oliver Group’un bir parçası haline geldi.

Bu ortaklıkla birlikte markanın adı da “Lala Forever” olarak değişti. Müşterilerin yeni isme alışması gerekiyor. Ancak markanın kurucusu ve tasarımcısı Leyla Piedayesh, kreatif direktör olarak görevine devam edeceğini ve markanın ruhunu ve özgünlüğünü koruyacağını söyledi.

Lala Forever, eski adıyla Lala Berlin, pahalı giysi ve aksesuarlar sunan bir moda markasıdır.

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