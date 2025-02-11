Tekstil fabrikası 15 günde 3 kez yandı

Kaynak: İHA
Tekstil fabrikası 15 günde 3 kez yandı

Bursa'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 15 günde 3 kez yangın meydana geldi.

Yangın, 00.30 sıralarında Bursa İnegöl OSB 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında meydana geldi. Yangın sırasında yoğun dumanı gören işçiler itfaiyeye haber verdi.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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15 GÜNDE ÜÇÜNCÜ YANGIN

Tekstil fabrikasında 15 gün içerisinde üç kez çatı yangını meydana geldi. Yangınların fabrikanın çatısına kurulan güneş enerji sistemlerinde meydana geldiği öğrenildi.

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