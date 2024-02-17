Tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 kişi yaralandı
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 10 işçi yaralandı.

Bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazadan bilgiler gelmeye başlandı. Kaza, Batman Beşiri karayolunda Organize Sanayi Bölgesi civarlarında sabah sularında meydana geldi. 15 adet tekstil işçisini götüren minibüs, şoförün direksiyon üzerindeki kontrolünü kaybetmesiyle devrilerek bir fabrikanın duvarına çarptı.

Kaza sonucu yan yatan minibüste yolculuk eden 15 tekstil işçisinden 10’u yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza alanına çok sayıda ambulans gönderildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüsün kullanılamayacak duruma gelmesine neden olan kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma açıldı.

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