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Ezgi Mola 40'ıncı yaşını sevgilisiyle kutladı. Tektaşı dikkat çekti

Ezgi Mola, 29 Mart'ta 40 yaşına bastı. Doğum gününü sevgilisiyle kutlayan Mola "Bir yandan buruk geçiriyorum doğum günümü, depremler sebebiyle. 30 yaşım da çok güzeldi. Şimdi 40 oldu, bu da güzel olur herhalde" dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:06
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Tektaşı dikkat çekti! Ezgi Mola 40'ıncı yaşını sevgilisiyle kutladı

Ezgi Mola 40'ıncı yaşını sevgilisiyle kutladı. Tektaşı dikkat çekti
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın mekânında doğum gününü kutladı. Arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yiyen Mola, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

"HER YAŞIN AYRI BİR GÜZELLİĞİ VAR"

Ezgi Mola, "Hepimiz için sağlık ve huzur diliyorum. Birbirimize iyi geldiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Zaman Covid-19' dan sonra hızlı geçmeye başladı. Arkadaşlarım geldi, 'Haydi, yemek yiyelim' dedik. Kimsenin birbirini gördüğü de yoktu. İyi geldi hepimize. Bir yandan da buruk geçiriyorum doğum günümü, mâlum depremler sebebiyle... 30 yaşım da çok güzeldi. Şimdi 40 oldu, bu da güzel olur herhalde. Her yaşın ayrı bir güzelliği var sanırım" dedi.

"YÜZÜK ZATEN VARDI"

Ezgi Mola'nın parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, tektaş için gazetecilere, "Eski bu ya... Vardı zaten" ifadelerini kullanarak, güldü.
 

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