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Deprem dayanışması. Tel Aviv'de dev Türk bayrağı

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de belediye binası, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle dayanışma göstermek için Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:19
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Tel Aviv Belediye binası Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı

Deprem dayanışması. Tel Aviv'de dev Türk bayrağı
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İsrail başkenti Tel Aviv'in belediye binasına dev Türk Bayrağı...İsrail'in başkenti Tel Aviv’de belediye binası, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle dayanışma göstermek için Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde etkili oldu. Saat 13.24'te de merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremlerde şu ana kadar bin 651 yurttaşın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dünyadan Türkiye'de destek ve dayanışma mesajları geliyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de belediye binası, Türkiye ile dayanışmak ve destek olmak için Türk bayrağı ile aydınlatıldı. 

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliğ'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai'nin talimatıyla Tel Aviv Belediyesi binası Türk halkına destek için bu akşam Türk Bayrağı ile aydınlatıldı" denildi. 

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