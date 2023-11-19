Tel Aviv'de Hamas tarafından rehin alınan İsrailliler için yoga yaptılar

İsrail'in Tel Aviv kentinde Hamas tarafından rehin alınan İsraillilerin serbest bırakılması için bir araya gelen bir grup yoga eylemi yaptılar.

Tel Aviv'de Hamas tarafından rehin alınan İsrailliler için yoga yaptılar

Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Masum sivillerin de arasında olduğu binlerce kişi ölürken taraflar arasında rehine pazarlıkları da sürüyor.

REHİNELER İÇİN YOGA EYLEMİ

İsrail’in Tel Aviv kentinde, Hamas’ın rehin aldığı İsraillilerin serbest bırakılması için bir araya gelenler farklı bir eylem yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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Rehinelerin isim ve fotoğraflarının yer aldığı kağıtlar taşıyan grup üyeleri yoga yaparak rehinelerin bırakılmasını istedi.

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NAMASTE NE DEMEK?

Meditasyon dünyasına dahil olan ya da olmayan her birey mutlaka namaste kelimesini duymuştur. Ancak tam olarak bu kelimenin ne anlama geldiği bilinmiyor. O yüzden pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Namaste gerçek anlamı olarak pek fazla bilinen bir kelime değildir. Çok uzak bölgelerden Türkiye'ye kadar ulaşmış sözcükler arasındadır. Bu bölgelerde ‘merhaba ve hoşça kal’ olarak kullanılır.

Uyguladığı etki bakımından duygunun karşı tarafa aktarımı büyük öneme sahiptir. Bir kişi başka bir kişiye namaste dediği zaman, ona tüm saygısı ile beraber duygusunu anlatır.

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