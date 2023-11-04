TELE1'den flaş ayrılık. Ana Haber sunucusuna çiçeklerle veda

TELE1'in 2017 yılından bu yana Ana Haber Bülteni sunuculuğu ve Yayın Kurulu Üyeliği yapan Evren Özalkuş çalışma arkadaşlarına veda etti. TELE1 yönetimi ise çalışma arkadaşları Evren Özalkuş ile ilgili kamoyuna açıklama yaptı.

Emekleri için Evren Özalkuş'a teşekkür eden TELE1 yönetimi şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin bağımsız medya kurumlarından TELE1’de, 2017 yılından beri Ana Haber Bülteni sunuculuğu, haber merkezi yöneticiliği, program yapımcılığı ve Yayın Kurulu Üyeliği gibi görevleri büyük bir başarıyla yerine getiren Evren Özalkuş, kanalımızdan ayrılıyor.

Evren Özalkuş, TELE1’i etkili bir haber kanalı yapan değerlerin yerleştirilmesinde, yayın konsepti ve ekran politikasının oluşturulmasında büyük payı olan arkadaşlarımızdan biriydi.

Arkadaşımızın ayrılma kararı, tamamen kendisine ait bir tasarruf olarak gelişti. Ancak, Evren Özalkuş’un aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz ve başarılı bir çalışma arkadaşımızın ayrılması nedeniyle üzgün olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz.

Özalkuş, çalışma yaşamına ara vererek bir süre dinleneceğini kanal yönetimine bu yılın ilk aylarında bildirmişti. Ancak Genel Yayın Yönetmenimiz Merdan Yanardağ’ın haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanması nedeniyle bu kararını ertelemişti.

Özalkuş, o zor günlerde de bütün gücüyle kanalımızın yaşatılması ve geliştirilmesi için çalıştı. Bunu unutmayacağız. Cesareti, profesyonelliği, açık sözlülüğü, bilgisi ve birikimi ile milyonlarca izleyiciye ulaşan Evren Özalkuş’un, kendisinin de vurguladığı gibi, TELE1’e katkıda bulunmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Diğer taraftan, TELE1 de her zaman arkadaşımızın yanında olacaktır.

Evren Özalkuş’a, bugüne kadar kanalımıza yaptığı katkıları, dostluğu, çalışkanlığı, samimiyeti ve özverisi nedeniyle çok teşekkür ediyor, yeni yaşamında başarılar diliyoruz. Kamuoyu ve sektörün bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.

VEDA PARTİSİ DÜZENLENDİ

Öte yandan Evren Özalkuş için ekip arkadaşları veda partisi düzenledi. Son olarak veda fotoğrafı çekildi.

EVREN ÖZALKUŞ KİMDİR?

Evren Özalkuş TELE 1 Ana Haber spikeridir. Evren Özalkuş 1976 İstanbul doğumludur. İlk olarak 1992 yılında TV kariyerine başlayan Evren Özalkuş günümüze kadar birçok kanalda çalışmıştır. Evren Özalkuş, Kanal 6, SkyTürk, CnnTürk, Bugün TV, Tele 1 gibi birçok kanalda çalışmıştır.