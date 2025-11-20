Son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı, gece maruz kalınan ışık miktarını rekor seviyelere çıkardı. Bu durumun en büyük etkisi, vücudun iç saatini düzenleyen ve kalp sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olan sirkadiyen ritim üzerinde görüldü.

ABD ve Avrupa’daki bilim insanları, sirkadiyen ritmin bozulmasıyla yükselen kalp hastalığı riskine karşı acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Harvard Tıp Okulu'ndan uyku ve kronobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Charles A. Czeisler, yapay ışığın, özellikle de kısa dalga boylu mavi ışığın, melatonin hormonunun salgılanmasını güçlü bir şekilde baskıladığını belirtti.

Dr. Czeisler, "Melatonin seviyesindeki bu düşüş, sadece uykusuzluğa değil, aynı zamanda kalp atış hızı ve kan basıncındaki gün içi dalgalanmaların da bozulmasına yol açmaktadır. Bu düzensizlikler, zamanla hipertansiyon ve kardiyovasküler olay riskini artırmıştır" açıklamasını yaptı.

KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR ENDİŞEYİ ARTIRDI

European Heart Journal dergisinde yayımlanan ve 20.000'den fazla kişinin verilerini inceleyen kapsamlı bir araştırma, gece yapay ışığa maruz kalan bireylerde İskemik Kalp Hastalığı (İKH) ve inme riskinin belirgin ölçüde yükseldiğini gösterdi. Araştırmanın başyazarı, İngiltere'deki Manchester Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Emily R. Williams, bulguların ciddiyetine dikkat çekti.

Dr. Williams, "Uzun süreli ve yüksek yoğunluklu gece ışığı maruziyeti, vücutta iltihaplanmayı artıran ve damar fonksiyonlarını bozan süreçleri tetiklemiştir. Bu bulgular, telefon ekranlarının 'masum' birer cihaz olmaktan çıkıp, uzun vadede kardiyovasküler sistemimiz için sinsi bir tehdide dönüştüğünü ortaya koydu" dedi.

UZMANLARDAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Uluslararası Kardiyoloji Derneği (ISC), özellikle yatmadan önceki bir saat içinde tüm ekranların kapatılması ve cihazların yatak odası dışına taşınması yönünde küresel bir tavsiye yayımladı. Almanya'nın Max Planck Biyolojik Sibernetik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Till Roenneberg, biyolojik saatimizin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Roenneberg, "İnsan vücudu, gece karanlıkta dinlenmek ve kendini onarmak üzere evrimleşmiştir. Akıllı telefonlar aracılığıyla beynimize gönderdiğimiz yapay ışık sinyalleri, bu onarım sürecini engellemiştir. Kalbimizi korumak için, 'dijital karanlık' adını verdiğimiz bir dönemi günlük rutinlerimize entegre etmemiz gerektiğini ifade etti" diye ekledi.

Bilim dünyası, bu tehdit karşısında, cihaz üreticilerinin gece kullanımı için daha etkili mavi ışık filtreleme sistemleri geliştirmesini ve halkın riskler konusunda daha fazla bilinçlendirilmesini gerekli gördü.