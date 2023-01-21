Redmi Note 12 Turbo özellikleri sızdırıldı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Redmi Note 12 Turbo modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Redmi Note 12 Turbo, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 2 işlemciden alacak.

ÖZELLİKLERİ

8nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet Prime, 3 adet Gold ve 4 adet Silver çekirdek bulunuyor. Snapdragon 7 Gen 2 modelinin Gen 1 ile neredeyse aynı teknik özelliklere sahip olduğunu belirtelim. Grafik arabirimi (GPU) tarafında ise Adreno 618 mevcut.

Yeni model, 6.67 inç FullHD Plus ekran ile tanıtılacak. Cihazda 120Hz tazeleme hızına sahip OLED panel kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Redmi Note 12 Turbo, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa sunulacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

HIZLI ŞARJ

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı sızdırılan cihazda 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacak. Ön kamera özellikleri henüz bilinmiyor.

Redmi Note 12 Turbo, 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.500 mAh batarya ile tanıtılacak.