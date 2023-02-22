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WhatsApp’la ilgili büyük tehlike. Telefon numarasını değiştirenler dikkat

Yeni telefon numarası alan bir kişinin eski sahibin WhatsApp hesabına erişebileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:37
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Telefon numarasını değiştirenler dikkat. WhatsApp hesabınız çalınabilir

WhatsApp’la ilgili büyük tehlike. Telefon numarasını değiştirenler dikkat
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Dünyada en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta güvenlik sorunu yaşanıyor.

Shifdelete.Net'ten Helin Pastacı'nın haberine göre, bir genç, Fransa’ya taşındıktan sonra yeni bir telefon numarası aldığı ve o numara üzerine WhatsApp hesabı kurdu.

Fakat kurduktan sonra numaranın daha önce kullanılmış bir WhatsApp hesabı olduğunu fark etti. Bir kadının profil fotoğrafı ve mesajlarını telefonunda fark eden genç, sorundan dolayı WhatsApp ile iletişim kurdu.

HESAP SİLİNMEMİŞSE BAŞKA GİREBİLİR

Fakat WhatsApp’ın kendilerine olumsuz dönüş yapması üzerine yayın organlarıyla iletişim kuran kişi, bunun ilk kez yaşanmadığını fark etti. Çünkü telekom şirketlerinin numaraları, her zaman kısıtlıdır ve iptal edildikten bir süre sonra yeniden satışa çıkarılabilir. Ek olarak da numara için WhatsApp hesabı aktif edilmişse ve bu hesap silinmemişse bu durumun yaşanma ihtimali çok düşük olsa da mevcut.

WhatsApp’ın bu konu üzerinde bir değişiklik yapması bekleniyor.

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