Telefon numarasını paylaşmak istemeyenlere WhatsApp'tan yeni özellik

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp, hem mesajlaşma hem sesli ve görüntülü konuşma sağlarken tüm bunların yanında hikaye (story) paylaşımına da olanak tanıdığı için son günlerin gözdesi konumunda.

Bu durumu bilen WhatsApp yöneticileri uygulamada kullanıcı deneyimini artırmak için yeni çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de WhatsApp'ta numarayı karşıdaki kişiye göstermeme uygulaması oldu.

WHATSAPP'TA NUMARA KULLANMAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kullanıcıların bir süredir talebinde olan bu uygulama son Beta güncellemesiyle Android cihazlara yüklendi. Artık kullanıcılar bir kullanıcı adı belirleyip arama çubuğunda kişilere mesaj gönderebilecek.

Özelliğin ekran görüntüsü de paylaşılırken artık kullanıcıların kullanıcı adlarıyla iletişim kurmasını sağlayacak, böylelikle gizlilik daha da artacak.

DEZAVANTAJI VAR MI?

Bu yeni uygulamayı duyanların büyük bir kısmı sevinirken diğer bir kısmı ise durumun güvenliğinden şüphe ettiklerini açıkladı.

Kullanıcı adlarının tahmin edilerek kişilerin rahatsız edilebileceği bir sorunun doğabileceği iddia edildi.