Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni...

Kaynak: Haber Merkezi
Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni...
Elindeki akıllı telefonu satmak isteyen bir telefoncu tanıtıma başladığı an telefon çaldı. Arayan kişinin 'Travesti Alev' olduğunu görünce izleyiciler kahkahayı patlattı. Sosyal medya video sonrası ikiye bölündü.

Bir telefoncu yeni çıkan bir cihazı tanıtmak için kamerayı açtığında konuşmaya başladığı ilk saniyelerde telefonun çaldığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir satmayı amaçladığı Samsung Galaxy Z Filp 5, katlanabilir telefonu tanıtmaya çalışan bir satıcı telefondan aranma yapıldığı an hızlıca kapattı. Çünkü arayan "Travesti Alev"di...

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ZOR TOPARLADI TELEFONU HEMEN KAPATTI

Aranmayı kapatır kapatmaz ise durumu toparlamaya çalışan satıcı "Cihaz Bulut Bey'e hayırlı olsun. İyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Fiyatı 35 bin TL. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamalarında bulundu.

Sosyal medya söz konusu videodan sonra ikiye bölündü. Bir kısmı, videonun reklam yapabilmek için bile isteye yapılmış bir mizansen olduğunu belirtirken diğerleri ise bunun bir talihsizlik olduğunu savundu.

İşte videoya gören yorumlardan bazıları şu şekilde:

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