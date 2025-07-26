Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın Kuşadası’nda bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçen Birol Görgü’ye çarptı. Görgü, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Toprak Kavşağı'ndan Sümerbank Kavşağı'na doğru giden E.C.Ç yönetimindeki 09 APS 009 plakalı otomobil, cep telefonuyla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü'ye çarptı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Birol Görgü'nün, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan kontrolde, 2,39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.C.Ç, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken kaza yaptı! Yaya feci şekilde hayatını kaybetti

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