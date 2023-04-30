Telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır

Herkesin merak ettiği 'acaba telefonum dinleniyor mu' sorusunun cevabını anlamak için iki yol izlenmesi gerekir. Peki o iki yol nedir? İşte cevabı.

Telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır

İnternette yayılan bir bilgiye göre cep telefonunuza #31#3111 yazıldığında ve sonrasında kullanılan numara yazılıp arandığında karşı taraftan bir ses gelmiyor. Ancak bu bilgi kesinlikle doğru değil.

Sadece iki adımlarla gerçekten telefonunuzun dinlenip dinlenmediğini anlayabilirsiniz.

1 – CASUS YAZILIM VAR MI KONTROL EDİN

Bazı casus yazılımlar telefonun içeriği taradığında fark edilir. Ama bazıları gerçekten iyi şekilde kamufle edilmiş olabilir. Bu yüzden en garanti yol telefon faturasının detayına girip SMS’leri kontrol etmek olacaktır.

Bu yazılımlar telefonu dinlemeye başlamadan önce farklı numaralara veya cihazlara SMS gönderir. Bu SMS’in iletilmesinden sonra telefon dinlenmeye başlar. SMS’ler telefonun mesajlar kısmında gözükmez.. Fakat telefon faturasının detayları incelediğinde kimlere hangi SMS’lerin ne zaman gönderildiğini görülür. Eğer garip veya bilinmeyen bir numaraya SMS gönderimi yapılmışsa dikkat etmek gerekir. Telefon dinleniyor olabilir.

2 – ŞEBEKE SERVİSLERİNE DİKKAT ETMEK GEREKİR

Daha çok yasal yollardan alınmış izinler ile yapılacaktır. Devlet kurumlarından çıkacak mahkeme kararları ile telefon dinlenebilir. Bu şekilde dinlenip dinlenmediğini anlamanın bir yolu yoktur.

Bu tarz dinlemelerin genelde telefonun aşırı ısınması, sesin karşı tarafta yankı yapması veya bir anda hatların kesilmesi vb. belirtileri olduğu söylenir. Ancak bu da doğru değildir. Şebeke üzerinden yapılan telefon dinlemelerini anlamanızın herhangi bir yolu yoktur.

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