Telefonunuzu kullanmak isteyenlere karşı dikkatli olun!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da taksi şoförü Özcan Keskin, aracına aldığı müşterilerin dolandırıcılığına uğradı. İddiaya göre, arkadaşına bin 800 lira para göndermek isteyen şahıs taksicinin telefonunu alıp 20 dakika boyunca kullandı. O esnada banka hesabından 235 bin lira gönderdikten sonra bin 800 lirayı taksiciye verip ayrıldı. Dolandırıldığını fark eden taksici ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksi şoförü Özcan Keskin'in bir restoran önünden taksisine binen iki adam dolaşmak istediklerini söyledi. Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye giden şahıslar taksici ile birlikte çorbacıya girdi. Bir süre sonra taksiye geri binen şahıslar, bir alışveriş merkezi önünde iki kadını da taksiye alacaklarını söyledi. Kadınlar taksiye bindikten sonra biraz daha dolaşmak isteyen şahıslar bir süre sonra başka bir kişiyle daha buluşarak taksiden inmek istedi. Taksi ücretini ödedikten sonra şahıslardan T.A. taksicinin hesabından kız arkadaşına internet bankacılığıyla bin 800 lira para göndermek istediğini ve ücretini nakit olarak vermek istediğini söyledi. Taksi şoförü Özcan Keskin, kabul ederek telefonu verirken şahıs, taksicinin hesabından banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira gönderdi. Şahıs telefonu taksiciye verirken bin 800 lira verdikten sonra taksiden indi. Taksi şoförü Keskin durumu eve geldikten sonra fark ederken savcılığa giderek dilekçe verdi.

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Özcan Keskin, yaşadığı olayla ilgili konuştu. Keskin, "Olay, geçtiğimiz Pazar sabah saat 8 sıralarında oldu. Ben taksiciyim. İki kişilerdi. Bir restoranttan taksiye bindiler. Biraz dolaşmak istediler. Dolaştıktan sonra karınları açmış o yüzden çorbacıya gittik. Yarım saat sonra biraz daha dolaşmak istediler. Daha sonra bir alışveriş merkezinin önünde iki kadın arkadaş alacağız dediler. Onlar da araca bindi. Daha sonra cip ile birisi ile buluştular. Araç kiralama uygulamasında araç kiralamışlar. Cipi bir kilometre kadar takip ettim. Yol sonunda benim ücretimi ödediler. Öderken kişilerden biri "Kız arkadaşıma para yollayacağım. Hesabında para var mı?" dedi. 1800 lira olduğunu söyledim. "Ben ona parayı yollayayım sana nakit vereyim" dedi. Ben de kabul ettim. Ondan nakit 1800 lirayı aldım.

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O parayı yollarken arkada yaklaşık 20 dakika sürdü. O sırada bu kişi benim esnek hesabımdaki parayı başka bir kadının hesabına yollamış. 50,50,80,10 bin lira olarak parça parça toplam 190 bin lira göndermiş. Beni oyaladıktan sonra arkadaş bu parayı yollamış. Bu arada araç kiralama servisine de benim hesabımdan 16 hesap çıkışı yapmış. 45 bin lira. Toplam 235 bin lira dolandırıldım. Damadımın evine geldim. Pazartesi günü ödemelerim vardı. Toplam ne kadar ödemem olduğunu öğrenmek istemiştim. Hesabı açtırdığımda damadım "Baba senin hesabından araç kiralama servisine ödeme yapılmış" dedi. O anda durumu fark ettik. Fark ettikten sonra banka hesaplarımızı kapattırdık. Savcılığa dilekçe verdik. Telefonunuzu sakın kimseye vermeyin. Tanıdığınız dahi olsa telefonunuzu kimseye vermeyin" dedi.

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