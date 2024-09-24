Telegram kullanıcılarını şoka sokan açıklama! 'Kullanıcı bilgileri istenirse veririz'

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, platformun gizlilik politikasında yapılan önemli bir değişikliği duyurdu. Durov, adli yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda, hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıkladı. Bu karar, yasa dışı ürünlerin satılması gibi kötüye kullanım durumlarını engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Telegram, halka açık kanallar ve botların kötüye kullanılmasının önüne geçmek için çalışmalar yapıyor ve problemli içeriklere erişimi kısıtlıyor.

Ayrıca, Durov'un 24 Ağustos'ta Paris'te gözaltına alındığı ve 5 milyon avro kefalet ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Durov, sosyal medya üzerinden süreci eleştirerek, yönettiği platformdaki kişilerin işlediği suçlardan sorumlu tutulmasının yanlış olduğunu ifade etti. Telegram'ın Avrupa Birliği'ndeki taleplere her zaman yanıt verdiğini belirten Durov, bu durumun şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.