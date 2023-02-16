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Telegram ve WhatsApp arasında kriz

Telegram WhatsApp'ın güvenlik ve gizlilik konusunda ortaya attığı iddialara cevap verdi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:52
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Telegram ve WhatsApp arasında kriz doğdu

Telegram ve WhatsApp arasında kriz
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp yöneticilerinden Will Cathcart da Telegram’a yönelik bazı olumsuz açıklamalar yaptı.

Telegram ise WhatsApp tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Dolayısıyla WhatsApp ve Telegram arasında yeni bir kriz doğdu. Cathcart, Telegram’ı Wired makalesi üzerinden ele aldı. Bu makale üzerinden de Telegram’ın aslında Uçtan Uca Şifreleme özelliğini olmadığını açıkladı.

Daha önceden konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda da Telegram’ın kullanılmaması gerektiğini ve özel bir nedenle burayı asla kullanmayacağını belirtmişti.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki iki taraf arasındaki karşılıklı tartışmalarda Telegram, sürekli olarak Uçtan Uca Şifreleme özelliğinden bahsederek uygulamanın güvenli oluşunu anlatıyor. Cathcart ek olarak da uygulamanın Konum üzerinden takip ettiğini ve bu nedenle Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında kullanıcılarını riske attığını belirtmişti.

TELEGRAM SÖZCÜSÜDEN AÇIKLAMA

Telegram sözcüsü Remi Vaughn, WhatsApp kurucularından Will Cathcart’ın yaptığı eleştirilere karşı yanıt verdi. Vaughn, Wired makalesini ele alarak makalenin birçok hata içerdiğini açıkladı. Ek olarak Wired makalesinde de yer alan 9 hatayı da derledi.

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