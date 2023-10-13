Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' anne oluyor

Bir döneme damga vuran televizyon programı 'Teletabiler'deki 'Güneş Bebek'i oynayan Jess Smith hamile olduğunu açıkladı.

Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' anne oluyor

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ünlü çizgi filmdeki Teletabiler, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

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İngiliz yapımcılarının yerel bir hastaneyi arayıp rol için potansiyel bebeklerin isimlerini sormaları sonucu seçilen "Güneş Bebek" Jess Smith, çizgi filmdeki güneşin içinde yer alan yüz olarak dünyanın en tanınan bebeği haline geldi.

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Hayatına TV ünlüsü olarak başlamış olsa da kendine eğlence dünyasında bir kariyer seçmeyen Smith anne olacağını duyurdu.

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Smith, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşarak müjdeli haberi verdi.

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Rick Latham ile uzun süredir birlikte olan Smith, ilk kez anne olacak.

Eski televizyon yıldızı, dizinin 1997 ile 2003 yılında yayınlanan tüm bölümlerinde yer aldı.

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