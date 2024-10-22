Televizyon hokkabazı Rasim Ozan’dan skandal Öcalan iddiası: Serbest bırakılıp oraya yerleştirilecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısı konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e çağırması üzerine Türkiye’de gündemi biranda değişti.

Bahçeli’nin bu çıkışına tepki yağarken DEM Parti açıklamalara destek verdi. Partisinin grup toplatışında konuşan ve Öcalan’ı Meclis’e konuşmaya davet eden Bahçeli şunları söyledi:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız"

Bu açıklamalar Türkiye siyasetinde büyük bir olay olarak yorumlanırken Rasim Ozan Kütahyalı Bahçeli’nin çağrısının ardından önemli bir iddiaya ortaya attı.

"ÖCALAN ANKARA'YA YERLEŞTİRİLECEK"

Rasim Ozan Kütahyalı, Bahçeli’nin konuşmasının ardından Öcalan’ın bavulunu toplamaya başladığını söyledi. Öcalan’ın tahliye edileceğini söyleyen Kütahyalı, terörist başının Ankara’da özel güvenlikli ev hapsine geçeceğini söyledi:

"Rasim Ozan Kütahyalı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrı için şunları söyledi:

Biz söylediğimizde ortalığı ayağa kaldırdılar. Abdullah Öcalan İmralı'da bavulunu toplamaya başladı. Bahçeli devrimci bir çıkış yapmıştır.

Türk siyasi hayatı yeni bir döneme girmiştir. Öcalan gelecek silahları ve terörün lağvedildiğini açıklayacak.

Ondan sonra Ankara'daki özel güvenlikli ev hapishanesine geçecek."