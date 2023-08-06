Televizyonlardaki spor programlarıyla ilgili flaş karar. Artık eskisi gibi olmayacak

Yeni sezon öncesi televizyonlardaki spor programlarıyla ilgili alınan karar ortaya çıktı. Büyükekşi'nin isteği üzerine RTÜK devreye girecek.

Televizyonlardaki spor programlarıyla ilgili flaş karar. Artık eskisi gibi olmayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçen hafta içinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yaptığı ziyaretin nedeni ortaya çıktı.

RTÜK'ün artık spor programlarını da takip edeceği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre TFF ve RTÜK arasında spor kanalları konusunda bazı anlaşmalar yapıldı.

Haberde; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuyla ilgili "Herkes konuştuklarına dikkat edecek. RTÜK, spor programlarını takip edecek. Toplumsal barışa zarar verecek, kışkırtacak, insanları töhmet altında bırakan, suçlayıcı konuşmaların bedeli olacak. Adam çıkıyor diyor ki; (şu takımı şampiyon yapmayacaklar) veya tersi (şu takımı şampiyon yapacaklar) hiçbir bilgi ve veri yok. Burada TFF Başkanı olarak ben, MHK, hakemler hatta o takımların oyuncuları bile töhmet altında kalıyor." dediği öne sürüldü.

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