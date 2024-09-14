TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Derince mevkiinde, Ankara yönünde ilerleyen hafif ticari araçta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.E. isimli sürücü, araçtan gelen yakıt kokusunu fark edince aracı yol kenarına çekti.

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Sürücü araçtan indikten hemen sonra araç alev aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki aracı söndürmeyi başardı. Araçtan geriye sadece iskeleti kaldı.

Yangın nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.