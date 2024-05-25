TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıyalı mevkiinde İstanbul istikametinde ilerleyen Y.U. yönetimindeki 34 BIU 626 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 APV 214 plakalı Ford marka hafif ticari araç ve 34 BBE 037 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere sevk etti. Kaza sonrası trafiği aksatan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.