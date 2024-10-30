TEM’de trafiği kilityelen kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM’de trafiği kilityelen kaza

TEM otoyolunun Körfez geçişinde meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, ulaşım aksadı.

Kaza, 15.00 sıralarında İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkide meydana geldi. İçinde yolcusu bulunan 41 P 1259 plakalı servis minibüsü şerit değiştirmek isterken, orta şeritte seyir halinde olan Mercedes marka 34 GNN 600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada servis minibüsü yolda ters dönerken, her iki araçta da yaralanan olmadı. Otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Araçların kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kaza sebebiyle yolda güvenlik önlemi aldı.

TEM’de trafiği kilityelen kaza

TEM’de trafiği kilityelen kaza

TEM’de trafiği kilityelen kaza

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