Temel Karamollaoğlu iktidara seslendi: Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi?

Karamollaoğlu seçim sürecinde yaşananları sosyal medyasından eleştirerek Erdoğan ve iktidarına yüklendi.

Temel Karamollaoğlu iktidara seslendi: Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesi ile sonuçlanan 28 Mayıs ikinci tur seçimleri sonrasında sosyal medyasından bir açıklama yaptı.

Seçim döneminde Erdoğan ve iktidarının yürüttüğü propagandayı eleştiren Karamollaoğlu, iktidara "Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi sizce?" sorusunu yöneltti.

Uluslararası gözlemcilerin "haksız avantaj" olarak ortaya koyduğu kamu kurumlarının iktidarın organı gibi çalışmasına da değinen Karamollaoğlu "TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, 85 milyon vatandaşımızın vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken kurumları bir siyasi partinin yayın kuruluşları haline getirmeye değdi mi?" dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

İktidar blokunun yöneticilerine soruyorum:

-Değdi mi bunca şeye?

-Ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi hakikaten?

-Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi sizce?

-Elde ettiğiniz bu sonuca karşılık, milletimizin yarısını “terörist, din düşmanı, hain, öteki” ilan etmeye değdi mi gerçekten?

-Biz yola çıkarken; “hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir.” demiştik, ancak sizler “kazananı olmayan bir zafer” elde etmek için olmadık şeylere tevessül ettiniz; soruyorum değdi mi?

-TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, 85 milyon vatandaşımızın vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken kurumları bir siyasi partinin yayın kuruluşları haline getirmeye değdi mi? Hâlâ “değdi” diyebiliyorsanız, “bu aziz milletin %48’ine yapıştırdığımız etiketler doğru” diyebiliyorsanız; sizlere diyecek bir sözümüz yoktur. Sizleri bir kez daha milletimizin vicdanına ve Cenâb-ı Hakk’a havale ediyoruz.

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