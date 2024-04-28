Temizlik esnasında su deposuna düştü

Kaynak: İHA
Temizlik esnasında su deposuna düştü
Burdur’da su deposunu temizlediği esnada depoya düşen kadını itfaiye kurtardı.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi 1. Taşarkuyu Sokak’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bahçedeki 1 tonluk su deposunu temizlemek için üzerine çıkan Nimet A., dengesini kaybetmesi sonucu deponun içerisine düştü.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü su deposundan kurtarılan Nimet A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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