Temmuz'da Uludağ'da göller buz tuttu. Doğa işaret mi veriyor Kısa süre mi kaldı

Editör: Osmancan EROK

Meteoroloji ve Sağlık Bakanı sıcak havalar için vatandaşı uyarırken Uludağ zirvesinde Yedigöller Temmuz ayının ortasında buz tuttu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde su yüzeninin yer yer karla kaplı olduğu ve buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.

DHA'dan aktarılan bilgilere göre ise yine aynı günlerde Yedigöller dışında soğuk hava nedeniyle kentte bulunan Abant ve Gölcük Milli Parklarındaki göller de dondu. Göller Diyarı olarak bilinen Bolu’da bulunan irili ufaklı 200 gölün tamamı da buz tuttu. Soğuk nedeniyle çatılardan metreleri bulan dev buz sarkıtları oluştuğu aktarıldı.

"TEMMUZ AYINDA BUZ TUTAN BİR GÖL"

Vatandaşlar gördükleri görüntüler karşısında şaşkınlığını koruyamadı. Videoyu çeken kişi şu ifadeleri kullanarak şaşkınlığını dile getirdi:

Evet arkadaşlar şu anda zirvenin zirvesindeyiz. 9 Temmuz 2023. Uludağ’da göller buz tutmuş. Hava şu anda sıfır derece. Temmuz ayında buz tutan bir göl.

Sosyal medya kullanıcıları ise görüntülere “Doğa işaret mi veriyor? Bir şeylere kısa süre mi kaldı?” gibi sorular sorarak yorum yapmaktan kendini alamadı.