‘Temsilci genç’ başvuru sonuçları açıklandı

Toplam 166 genç, temsilci olarak seçildi. Bu temsilci gençler, 18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek kişiler arasından seçildi.

Bu gençler, milli mücadele tarihinde çok önemli bir yere sahip Samsun, Amasya ve Sivas’ı ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacaklar.

Ayrıca, Ankara’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacaklar ve devlet büyüklerince de kabul edilecekler.

Başvuru sonuçlarına ghgm.gsb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu konuda şunları ifade etti:

"19 Mayıs’ın ülkemizin 81 ilinde coşkuyla kutlanması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Kutlama programlarımızda temsilci gençlerin belirlenmesine özel önem verdik. 2024 yılında kendi illerini ve ülkelerini temsil etmek üzere başvurularını yapan binlercesi arasından 166 temsilci genç seçtik. Temsilci gençlerimiz, başvuru kriterlerine uygunluk esasıyla yetkinlik, beceri ve aktif katılım deneyimleri göz önüne alınarak, liyakate uygun ve hassas bir değerlendirmeyle belirlendi."