‘Temsilci genç’ başvuruları başladı

Kaynak: AA
‘Temsilci genç’ başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yer alacak gençleri belirleyeceği "2024 yılı temsilci genç" başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs’ta düzenlenecek Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası için “2024 yılı temsilci genç” seçimlerine başladı.

Bu etkinliklerde Türkiye’nin dört bir yanından ve Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplam 166 genç, kendi şehirlerini ve ülkelerini temsil edecek. Seçilen gençler, 12-21 Mayıs tarihleri arasında Samsun, Amasya ve Sivas gibi milli mücadelede önemli yerlere sahip şehirleri ziyaret edecekler. Ayrıca, Ankara’da yapılacak olan 19 Mayıs kutlamalarına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere devlet büyükleri tarafından ağırlanacaklar.

Temsilci genç olmak isteyen 18-25 yaş arasındaki gençler, ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam ediyor, gençlik çalışmalarına aktif olarak katılıyor ve milli manevi değerlere saygı duyuyorsa, 15 Nisan’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden başvurabilirler.

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