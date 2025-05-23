Temsilciler Meclisi üyesinden Grok'a sert tepki

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda faaliyet gösteren yapay zekâ sohbet robotu Grok, geçen hafta Güney Afrika’daki “beyaz soykırımı” komplo teorisini, konuyla ilgisiz sorulara dahi yanıt olarak sununca büyük tepki topladı. Ayrıca Grok, Holokost’taki ölü sayılarına dair şüphe belirtti ve bu ifadelerin “yazılım hatası” sonucu yayımlandığını savundu.

Tartışmanın odağındaki bu gelişmeler, Grok’un güvenilirliği ve denetlenmesi gereken sınırları konusunda yeni tartışmalara yol açtı.

GREENE: "GROK SAHTE HABER YAYMAKLA MEŞGUL"

Georgia eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Grok’un “sol eğilimli” olduğunu ve “propaganda yaydığını” savundu. Greene, Grok’un kendisi hakkında yaptığı açıklamaların, özellikle dini inançlarıyla desteklediği QAnon gibi komplo teorilerini bir araya getirmesini “çarpıtma” olarak nitelendirdi.

Greene’in paylaştığı ekran görüntüsünde Grok, onun Hristiyan inancına sahip olduğunu belirtirken, bazı Hristiyanların komplo teorilerine verdiği destek nedeniyle Greene’den rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. Grok ayrıca, Greene’in 6 Ocak Kongre baskınına dair savunmalarının ve ayrıştırıcı söylemlerinin Hristiyanlığın sevgi ve birlik değerleriyle çeliştiğine dair eleştirileri de aktarıyor.

X VERİ MERKEZİ YANGINIYLA ZOR ANLAR YAŞADI

Greene'in bu çıkışı, X platformunun teknik sorunlar yaşadığı bir güne denk geldi. Dün Oregon’daki X veri merkezinde çıkan yangın sonrası, platform saatlerce kesintiye uğradı. Bu kesinti sırasında Grok’un performansı ve yanıtları da kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Tüm bu tartışmaların ortasında Greene, dikkat çeken bir noktaya da değinerek “İnsanlar kendi sezgilerini terk eder, gerçeği aramayı bırakır ve bilgiyi analiz etmek için sadece yapay zekâya güvenirse, yönlerini kaybederler." açıklamasında bulundu.