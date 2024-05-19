Tencere dibin kara seninki benden kara atasözünün anlamı nedir?

Tencere dibin kara seninki benden kara atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; "Sen, kötülük ve kusur bakımından benden daha beter bir durumdansın" anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Karşısındaki kişi kendisinden kötü durumda olmasına rağmen birini eleştirdiğinde "önce kendine bak" anlamına gelen bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

TENCERE DİBİN KARA SENİNKİ BENDEN KARA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sınavdan düşük aldım diye benim anneme ne yapacağımı sorguluyorsun da sen de 30 almışsın, tencere dibin kara seninki benden kara."