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Hollanda'da depozito dönemi başlıyor

Hollanda’da bugünden itibaren teneke kutu içecekler için depozito uygulaması başlatıldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 20:11
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Teneke kutu içeceklerden depozito alınacak

Hollanda'da depozito dönemi başlıyor
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(AA) Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iki yıl önce küçük pet şişeler için başlatılan uygulamada olduğu gibi bir teneke kutu için 15 sent depozito alınacağı belirtildi.

Açıklamada, ülkede tüketilen teneke kutuları geri dönüşüme vermek için 27 binden fazla teslim noktasının bulunduğu ifade edildi.

Tüketicilerin geri alacakları 15 sentle ne yapacaklarını seçebilecekleri belirtilen açıklamada, depozitoların süpermarketlerde geri alınabileceği, sinemalarda ve spor kulüplerinde ise hayır kurumlarına bağış için kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada amacın yılda yaklaşık 2 milyar teneke kutunun büyük bir kısmının sokağa atılarak doğayı kirletmesini engellemek ve geri dönüştürülmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Küçük pet şişelerde depozito sisteminin uygulamaya girmesinden bu yana sokağa atılan şişelerin sayısının yüzde 50’den fazla azaldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, teneke kutulardaki depozito sisteminin Almanya, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'da da uygulandığı belirtildi.

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