Teoman mal varlığını kime bırakacağını açıkladı! Bakan teşekkür etti

Teoman, yeni yazdığı kitabıyla ilgili verdiği bir röportajda vasiyetini hazırladığını açıklamıştı.

Teoman, mirasının kime kalacağıyla ilgili olarak “Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak” ifadelerini kullanmıştı.

“BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYDUM”

Teoman'ın açıklamasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir mesaj paylaşarak sanatçıya teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum.

“ÖRNEK OLACAĞINI UMUYORUZ”

Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum"