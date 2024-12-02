TEPAV açıkladı: Kasımda gıda enflasyonu durdurulamadı

Türkiye İstatistik Kurumu yarın kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Onun öncesinde İTO'nin ardından TEPAV da kasımdaki gıda enflasyon rakamlarını duyurdu.

KASIMDA EN PAHALILAR LAHANA VE PATLICAN

Kasım ayında en çok artan ve fiyatı en çok düşen ürünler belli oldu. Kasım'da taze meyve ve sebze kategorisinde en çok limon, armut ve patatesin fiyatı düştü. Kırmızı lahana ve patlıcan fiyatları ise uçtu.

Meyve ve sebze kategorisi dışında kakaolu toz içecekler, yumurta ve kuru üzümde fiyat artış gördü. Kaşar peyniri ile yer fıstığında da fiyat düşüşleri görüldü.

Kasım ayının başından sonuna kadar veri duyuran Türk-İş mutfak enflasyonunu yüzde 0,64, İTO Geçinme endeksini yüzde 3,28 olarak duyurdu. TÜİK ve ENAG ise enflasyon verilerini yarın sabah duyuracak.

Kasım 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonunu yüzde 46,01 açıklarken, İTO-ÜGE de yıllık enflasyonu yüzde 46,01 olarak duyurdu. Yıl başından itibaren birikimli gıda enflasyonu da TEGE ile yüzde 36,61, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 41,9, İTO-ÜGE ile yüzde 45,49 olarak hesaplandı.