Tepkiler sonuç verdi. Simit zammı geri çekildi

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidin 10 liradan 15 liraya yükselmesi hakkında verilen zam kararının iptal edildiğini belirterek, "Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek." dedi.

Geçen hafta zam talebinin esnaftan geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Savaş Delibaş, "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik.

Bugünden itibaren da zammın iptal kararını aldık. Ankara simidinin satış fiyatı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de simidi 10 liradan satmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Savaş Delibaş Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler" şeklinde konuşmuştu.