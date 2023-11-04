Terapi merkezindeki kadınlardan yoga ile karışık besmeleli zikir

Yoga, mindfulnes, meditasyon gibi isimler altında her gün farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu sefer de bir terapi merkezinde Bismillah ve Allah diyerek zikir çektiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
05 Kasım 2023 Pazar
Yoga, mindfulnes, meditasyon gibi isimler altında her gün farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu sefer de bir terapi merkezinde Bismillah ve Allah diyerek zikir çektiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Yoga, mindfulnes, meditasyon gibi isimler altında her gün farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu sefer de bir terapi merkezinde Bismillah ve Allah diyerek zikir çektiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu