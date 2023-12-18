Tereyağındaki yeni keşif insanları mutlu edecek

Tereyağında yapılan bir araştırmada yeni bir vitamin keşfedildi. O vitaminin adı, K2...

K2’ye, fermente ürünler ya da bazı hayvansal ürünlerde rastlanıyor. Kemik sağlığı için çok yararlı.

Osteoporoz tedavisinde destek bir vitamin. Ayrıca romatizma ve diyabet riskini de asgariye indiriyor.

K vitamininin içinde türevleri de mevcut :

K1 (phylloquinone)

K2 (menaquinones)



K2 vitamini az bilinirken, kemik ve kalp sağlığı gibi durumlarda çok önemli bir yer tutuyor.

NELERDE BULUNUYOR?

K1 yeşil yapraklı sebzelerde, K2 vitamini genellikle hayvansal ve fermente gıdalarda, ayrıca yumurta sarısı, tereyağı, lahana turşusu ve kefirde bulunuyor.

YARARLARI NELER?



Kemik sağlığına destek oluyor.

Osteoporoz tedavisinde ve yeni kemik kırıklarının önlenmesinde umut verici sonuçlar veriyor.

Arterlerin kireçlenmesini engelliyor.

Romatizmayı önlüyor.

Diyabeti geriletiyor.



