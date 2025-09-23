Terk edilen yurttan hırsızlık şoku! 3 kardeş polisin tuzağına düştü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan yurttan kömür ve petek çaldığı iddia edilen 3 kardeş düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Koçarlı'daki depreme dayanıksız olduğu için hizmete kapatılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurttaki kömür ve peteklerin kaybolduğunu fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin tespit edilmesi için yurda kamera düzeneği kuruldu.

Polis, şüphelilerin üçü de kardeş olan A.D., H.İ.D. ve U.D. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adresine dün operasyon düzenleyen ekipler, kardeşleri gözaltına aldı. 3 şüpheli, ifadelerinde malzemeleri çalmadıklarını, bir kamu görevlisinden satın aldıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile 3 şüpheli, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

