Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Sonbaharın gelmesi ile birlikte İstanbul'da doğanın renkleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte İstanbul'da doğanın renkleri görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü üzerinde kızıl eğrelti otu ve nilüferlerin oluşturduğu renk cümbüşüyle havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler ortaya çıktı.

Kızıl, pembe ve yeşil renklerin eşsiz uyumu Terkos Gölü üzerinde oluşan manzara ile doğa severleri karşılıyor. Sonbahar ile birlikte doğal film platosuna dönen Terkos Gölü'nün büyük bir kısmını azolla filiculoides: kızıl eğrelti (su eğreltisi) ve nymphaea alba: beyaz çiçekli nilüfer ile kapladı. Gölün üzeri pembe ve yer yer yeşil renk ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde gölün üzerinde duran sandalların etrafını kaplayan bitki örtüsü nadir görülen bir manzaranın oluşmasına neden oldu. Gölün üzerinde kızıl eğrelti otlarının arasında giden teknelerin izleri havadan çekilen görüntülerde belli oluyor.

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Terkos gölünde muazzam sonbahar manzarası

Son Haberler
Su samuru iş yerine girdi
Su samuru iş yerine girdi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Düşük uyku kalitesi olanlar dikkat! 589 kişi 15 yıl boyunca izlendi
Düşük uyku kalitesi olanlar dikkat! 589 kişi 15 yıl boyunca izlendi
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı